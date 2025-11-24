यशस्वी जायसवाल ने भारत की पहली पारी में अर्धशतक जमाया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

गुवाहाटी टेस्ट: भारतीय टीम 50 सालों में तीसरी बार पहली पारी में 250+ रन से पिछड़ी

लेखन भारत शर्मा 06:37 pm Nov 24, 202506:37 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ गुवाहाटी में जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम अपनी पहली पारी में 201 पर सिमट गई। इसके साथ ही मेहमान प्रोटियाज टीम ने 288 रन की अहम बढ़त हासिल की। पिछले 50 सालों में यह तीसरा मौका है जब भारतीय टीम अपने देश में खेलते हुए पहली पारी में 250+ रनों से पिछड़ी है। ऐसे में आइए पिछली 2 बार के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं।