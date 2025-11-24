गुवाहाटी टेस्ट: भारतीय टीम 50 सालों में तीसरी बार पहली पारी में 250+ रन से पिछड़ी

गुवाहाटी टेस्ट: भारतीय टीम 50 सालों में तीसरी बार पहली पारी में 250+ रन से पिछड़ी
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ गुवाहाटी में जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम अपनी पहली पारी में 201 पर सिमट गई। इसके साथ ही मेहमान प्रोटियाज टीम ने 288 रन की अहम बढ़त हासिल की। पिछले 50 सालों में यह तीसरा मौका है जब भारतीय टीम अपने देश में खेलते हुए पहली पारी में 250+ रनों से पिछड़ी है। ऐसे में आइए पिछली 2 बार के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी बार 250 से अधिक रनो से पिछड़ा भारत
भारतीय सरजमीं पर खेले गए टेस्ट में भारतीय टीम दूसरी बार प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 250+ रनों से पिछड़ी है। इससे पहले साल 2010 में भी भारतीय टीम नागपुर में खेले गए टेस्ट में प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 325 रनों से पिछड़ी थी। उससे पहले साल 2001 में भी भारतीय टीम ईडन गार्डन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 274 रनों से पिछड़ी थी।
स्थिति
इस तरह सिमटी भारत की पहली पारी
दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के 489 रन के जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। केएल राहुल (22) और यशस्वी जायसवाल (58) के बीच पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका। आखिरी में वाशिंगटन सुंदर (48) और कुलदीप यादव (19) ने 72 रनों की साझेदारी कर टीम की लाज बचाई। मार्को यानसन ने घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए।