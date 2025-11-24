टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमें
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ मुकाबलों में विपक्षी टीमों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए भारत पर एकतरफा जीत दर्ज की है। बड़े अंतर से मिली ये जीतें न सिर्फ इतिहास में दर्ज हुईं, बल्कि उन्होंने उस दौर में दोनों टीमों के खेल स्तर का अंतर भी दिखाया। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।
#1
80 रन (2019)
भारतीय टीम को सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2019 में मिली थी। वेलिंगटन में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 219/6 का स्कोर बनाया था। टिम सिफर्ट के बल्ले से 43 गेंदों में 84 रन निकले थे। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 139 रन बनाकर 19.2 ओवर में ऑलआउट हो गई थी। उसे 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
#2
49 रन-49 रन (2010 और 2022)
भारत ने 2 मुकाबले 49-49 रनों के बड़े अंतर से हारे हैं। साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ उसे पहली हार मिली थी। दूसरी हार उसे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2022 में मिली थी। कंगारू टीम ने 184/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 135 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 227/3 पर समाप्त हुई थी। जवाब में भारतीय टीम 178 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
#3
47 रन (2016)
इस सूची में तीसरे स्थान पर भी न्यूजीलैंड की टीम है। उसे साल 2016 में भारत के खिलाफ 47 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने सिर्फ 126/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम केवल 79 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मिचेल सेंटनर ने उस मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी की थी और 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। ईश सोढ़ी ने 3 विकेट अपने नाम किए थे।
#4
40 रन (2017)
सूची में चौथे स्थान पर भी कीवी टीम ही है। साल 2017 में उसने भारतीय टीम को 40 रनों से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 196/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 156/7 का स्कोर ही बना पाई थी। कॉलिन मुनरो ने उस मुकाबले में 58 गेंदों का सामना किया था और नाबाद 109 रन बना दिए थे। विराट कोहली की 65 रन की पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई थी।