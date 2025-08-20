टेस्ट क्रिकेट: इन टीमों ने चौकों और छक्कों की मदद से पारी में बनाए 400+ रन

अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 2 ऐसी पारियां हुई हैं, जिनमें किसी टीम ने 900 रन का आंकड़ा छूने में सफलता हासिल की है। बदलते समय के साथ अब टेस्ट में इतने बड़े स्कोर नहीं बनते हैं, लेकिन टीमों की चौकों और छक्कों पर निर्भरता बड़ी है। इस बीच उन टीमों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एक पारी में चौकों और छक्कों की मदद से 400 से अधिक रन बनाए हैं।

#1 श्रीलंका (448 रन बनाम भारत, 1997) भारतीय टीम ने 1997 में कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पारी 537/8 के स्कोर पर घोषित की थी। जवाब में श्रीलंका ने सनथ जयसूर्या के तिहरे शतक (340) और रोशन महानामा के दोहरे शतक (225) की बदौलत मैच के ड्रॉ होने से पहले 952/6 का स्कोर बनाया था। इस बीच श्रीलंका ने 109 चौके और 2 छक्कों की मदद से 448 रन बनाए थे। जयसूर्या ने ही 36 चौके और 2 छक्के लगाए थे।

#2 ऑस्ट्रेलिया (434 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2003) साल 2003 में वाका में खेले गए टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 735/6 के स्कोर पर पारी घोषित की थी। मेजबान टीम से मैथ्यू हेडेन ने 38 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 380 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने 83 चौकों और 17 छक्कों की मदद से 434 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 175 रन से वो मुकाबला अपने नाम किया था।

#3 पाकिस्तान (422 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2002) पाकिस्तान ने 2002 में लाहौर टेस्ट में न्यूजीलैंड को पारी और 324 रन से हराया था। उस मैच में पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंजमाम उल हक के तिहरे शतक (329) की बदौलत 643 रन बनाए थे। मेजबान टीम ने 83 चौके और 15 छक्कों की मदद से 422 रन बनाए थे। बड़े स्कोर के जवाब में कीवी टीम की पहली पारी 73 रन और दूसरी पारी 246 रन पर सिमट गई थी।