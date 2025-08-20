टी-20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, शीर्ष पर है ये दिग्गज 

एशिया कप के टी-20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का दमखम हमेशा देखने लायक रहा है। यहां कई दिग्गजों ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि विरोधी टीमों के लिए मैच जीतना नामुमकिन हो गया। किसी ने तूफानी अर्धशतक जमाए तो किसी ने धैर्यपूर्ण पारी से टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।

#1 विराट कोहली (429 रन) पहले स्थान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2016 में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 85.80 की उम्दा औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा था। कोहली 4 बार नाबाद भी रहे थे।

#2 रोहित शर्मा (271 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 2016 में खेला था। आखिरी बार टी-20 एशिया कप में वह 2022 में खेले थे। उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 141.14 की रही थी। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83 रन रहा था।

#3 सूर्युकमार यादव (139 रन) टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2022 के टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 34.75 की औसत से 139 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 163.52 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा है।