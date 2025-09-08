टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन स्पिनरों ने एक मैच में हैट्रिक लेने के साथ-साथ 5 विकेट लिए

#1 राशिद खान (5/27 बनाम आयरलैंड, 2019) अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने 2019 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ डबल हैट्रिक ली थी। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर केविन ओब्रायन का विकेट लिया था। इसके बाद अपने आखिरी ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर जॉर्ज डॉकरेल, शेन गेटकेट और सिमी सिंह के विकेट चटकाए थे। अपने 4 ओवर के कोटे में राशिद ने 27 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे और अफगानिस्तान ने 32 रन से मैच जीता था।

#2 एश्टन एगर (5/24 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2020) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के एश्टन एगर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2020 के जोहान्सबर्ग टी-20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने फाफ डु प्लेसिस, एंडिले फेहलुकवायो और डेल स्टेन को आउट करते हुए हैट्रिक ली थी। उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में 24 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उनकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 89 रनों पर ढेर हो गई थी।

#3 मोहम्मद नवाज (5/19 बनाम अफगानिस्तान, 2025) नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रसूली (0) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर अगले बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इसी क्रम में उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान का विकेट लेते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। आखिर में उन्होंने करीम जनत (0) और राशिद खान को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट लिए।