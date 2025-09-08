एशिया कप 2025: अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड लगभग बराबरी का रहा है मुकाबला हाउस्टेट के मुताबिक, दोनों टीमें कुल 5 टी-20 मैचों में आमने-सामने हुई है, जिसमें से 2 मैच हांगकांग ने और 3 मैच अफगानिस्तान ने जीते हैं। एशिया कप 2016 में भी इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान ने 66 रन से मुकाबला अपने नाम किया था। ढाका में हुए मैच में अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 178/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में हांगकांग की टीम 112 रन पर सिमट गई थी।

अफगानिस्तान ऐसी हो सकती है अफगानी टीम अफगानी टीम रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। गेंदबाजी में राशिद के साथ-साथ नूर अहमद और मोहम्मद नबी जैसे उम्दा स्पिन विकल्प मौजूद हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी फजलहक फारूकी के कंधो पर रहने वाली है। संभावित एकादश: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान (कप्तान), मोहम्मद नबी, एएम गजनफर, नूर अहमद, और फजलहक फारूकी।

हांगकांग इस संयोजन के साथ उतर सकती है हांगकांग की टीम हांगकांग की टीम को बाबर हयात से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हयात विकेटकीपर बल्लेबाज जीशान अली के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे। 34 वर्षीय अनुभवी कप्तान मुर्तजा अपनी स्पिन गेंदबाजी से मैच में अंतर पैदा करने का प्रयास करेंगे। संभावित टीम: बाबर हयात, जीशान अली (विकेटकीपर), निजाकत खान, अंशुमान रथ, ऐजाज खान, यासिम मुर्तजा (कप्तान), नसरुल्ला राणा, एहसान खान, मार्टिन कोएत्जी, बेनी पारस सिंह, और वकास बरकत।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी नजरें जादरान ने त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में 5 पारियों में 38.80 की औसत और 132.88 की स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाए थे। उन्होंने लगातार 3 पारियों में अर्धशतक लगाए थे। राशिद ने उस सीरीज में 4 मैचों में 12.78 की औसत के साथ कुल 9 विकेट लिए थे। हयात हांगकांग की टीम से खेलते हुए 2,000 से अधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बना चुके हैं। वह टी-20 एशिया कप में शतक भी लगा चुके हैं।