IPL में इन खिलाड़ियों ने 3 या उससे अधिक फाइनल खेले और सभी में खिताब जीते

#1 रोहित शर्मा (6 खिताब) रोहित IPL में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 6 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। वह अब तक कोई IPL फाइनल नहीं हारे हैं। रोहित ने मुंबई इंडियंस (MI) को अपनी कप्तानी में 5 खिताब (2013, 2015, 2017, 2019 और 2020) जिताए थे। इसके अलावा उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ 2009 का संस्करण भी जीता था। तब एडम गिलक्रिस्ट ने चार्जर्स की कप्तानी की थी और रोहित एक युवा बल्लेबाज थे।

#2 क्रुणाल पांड्या (4 खिताब) ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने RCB की ओर से खेलते हुए IPL 2025 का खिताब जीता था। उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ हुए फाइनल में 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। वह आगामी सीजन में भी RCB से ही खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा क्रुणाल ने MI की ओर से 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीते थे।

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#3 जसप्रीत बुमराह (3 खिताब) MI के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का फाइनल जीतने का रिकॉर्ड भी शत-प्रतिशत है। उन्होंने MI की ओर से 2017, 2019 और 2020 के फाइनल में शिरकत की और तीनों में उनकी टीम जीती थी। उन्होंने 2019 संस्करण के फाइनल में CSK के खिलाफ सिर्फ 14 रन देकर 2 विकेट लिए थे। MI ने 2013 और 2015 का खिताब भी जीता था। हालांकि, बुमराह इन दोनों फाइनल मैचों में बेंच पर नजर आए थे।

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