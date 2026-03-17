IPL में इन खिलाड़ियों ने 3 या उससे अधिक फाइनल खेले और सभी में खिताब जीते

IPL में इन खिलाड़ियों ने 3 या उससे अधिक फाइनल खेले और सभी में खिताब जीते
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कुछ खिलाड़ियों का फाइनल में जीतने का रिकॉर्ड शत-प्रतिशत रहा है। रोहित शर्मा से लेकर के सूर्यकुमार यादव तक कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने अपने हर फाइनल को जीता है। यही कारण है कि रोहित इस लीग इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में भी शुमार रहे हैं। इस बीच IPL इतिहास के उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 3 या उससे अधिक फाइनल खेले और सभी में जीत दर्ज की।
#1
रोहित शर्मा (6 खिताब)
रोहित IPL में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 6 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। वह अब तक कोई IPL फाइनल नहीं हारे हैं। रोहित ने मुंबई इंडियंस (MI) को अपनी कप्तानी में 5 खिताब (2013, 2015, 2017, 2019 और 2020) जिताए थे। इसके अलावा उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ 2009 का संस्करण भी जीता था। तब एडम गिलक्रिस्ट ने चार्जर्स की कप्तानी की थी और रोहित एक युवा बल्लेबाज थे।
#2
क्रुणाल पांड्या (4 खिताब)
ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने RCB की ओर से खेलते हुए IPL 2025 का खिताब जीता था। उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ हुए फाइनल में 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। वह आगामी सीजन में भी RCB से ही खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा क्रुणाल ने MI की ओर से 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीते थे।
#3
जसप्रीत बुमराह (3 खिताब)
MI के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का फाइनल जीतने का रिकॉर्ड भी शत-प्रतिशत है। उन्होंने MI की ओर से 2017, 2019 और 2020 के फाइनल में शिरकत की और तीनों में उनकी टीम जीती थी। उन्होंने 2019 संस्करण के फाइनल में CSK के खिलाफ सिर्फ 14 रन देकर 2 विकेट लिए थे। MI ने 2013 और 2015 का खिताब भी जीता था। हालांकि, बुमराह इन दोनों फाइनल मैचों में बेंच पर नजर आए थे।
#4
सूर्यकुमार यादव (3 खिताब)
सूर्यकुमार भी इस विशेष सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने MI की ओर से 2019 और 2020 के फाइनल जीते। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का प्रतिनिधित्व करते हुए सूर्यकुमार ने IPL 2014 का खिताब जीता था। पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 2014 के फाइनल में वह सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए थे। बता दें कि सूर्यकुमार ने 2014 से लेकर 2017 तक KKR की टीम से लीग में शिरकत की थी।