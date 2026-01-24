टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन गैर सलामी बल्लेबाजों ने पावरप्ले में बनाए हैं 50+ रन

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में महज 32 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेली। इसकी बदौलत भारत ने 209 रनों के लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए किशन ने पावरप्ले में ही अर्धशतक पूरा किया। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले के दौरान 50+ रन बनाने वाले गैर सलामी बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 डियोन मायर्स - 60 रन बनाम रवांडा, 2024 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले गैर सलामी बल्लेबाज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के डियोन मायर्स हैं। उन्होंने 2024 में नैरोबी में रवांडा के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 96 रन की तूफानी पारी खेली थी। उसकी बदौलत जिम्बाब्वे टीम 240/8 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। मायर्स ने पावरप्ले में 27 गेंदों में 60 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी 96 रनों की पारी में 11 चौके और 6 छक्के जड़े थे।

#2 ईशान किशन - 56 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2026 इस सूची में किशन अब दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने रायपुर टी-20 अंतरराष्ट्रीय के पावरप्ले में 23 गेंदों में 56 रन बनाए हैं। एक समय भारत का स्कोर 6/2 था। हालांकि, किशन की तूफानी पारी ने मेजबान टीम को आसान जीत दिलाई। उन्होंने तीसरे ओवर में ही अपनी तूफानी पारी की शुरुआत की और जैक फ़ॉल्क्स की जमकर धुनाई की, जिन्होंने 24 रन लुटाए। किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे।

