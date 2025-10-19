इन भारतीय खिलाड़ियों ने 500+ अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ-साथ खेले हैं 400+ टी-20 मैच 

#1 रोहित शर्मा टेस्ट और टी-20 प्रारूप से संन्यास ले चुके रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 533 पारियों में 42.11 की औसत के साथ 19,708 रन बनाए हैं। उन्होंने 49 शतक भी अपने नाम किए हैं। वह 292 रन और बनाते ही 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लेंगे। उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 463 मैच खेले हैं, जिसमें 30.85 की औसत के साथ 12,248 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक भी लगाए थे।

जानकारी इस विशेष सूची में शामिल हुए रोहित रोहित अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले विश्व के कुल 11वें और भारत के 5वें खिलाड़ी बने। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों में रोहित केवल सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (551), महेंद्र सिंह धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) से पीछे हैं।

#2 विराट कोहली कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 550 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 52 की औसत के साथ 27,500 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 82 शतक और 143 अर्धशतक लगाए हैं। वह तेंदुलकर (34,357) और कुमार संगाकारा (28,016) के बाद तीसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं। अपने टी-20 क्रिकेट करियर में उन्होंने 414 मैच खेले हैं, जिसमें 13,543 रन बनाए हैं। वह IPL इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।