अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने के बाद इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक चुनिंदा खिलाड़ियों ने ही 500 मैच खेले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पर्थ वनडे के दौरान ये मुकाम हासिल किया। वह भारत की ओर से 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (25,582 रन) विराट कोहली ने 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ क्वींस पार्क ओवल टेस्ट में अपना 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उनके 500 मैचों के बाद 25,582 रन थे। कोहली फिलहाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 551 मैचों के बाद 52.17 की औसत के साथ 27,599 रन बनाए हैं, जिसमें 82 शतक शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा हैं।

#2 सचिन तेंदुलकर (24,874 रन) पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। अपने करियर में उन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद 24,874 रन बनाए थे। विश्व के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले तेंदुलकर इस समय भी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 664 मैचों में 48.52 की औसत के साथ 34,357 रन बनाए थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 100 शतक भी लगाए हैं।

#3 राहुल द्रविड़ (23,607 रन) राहुल द्रविड़ इस सूची में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद 23,607 रन बनाए थे। द्रविड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 24,208 रन के साथ किया था। पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने सभी प्रारूपों को मिलाकर 509 मैच खेले थे, जिसमें 48 शतक और 146 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 1996 में अपना डेब्यू किया था और 2012 में अपना आखिरी मुकाबला खेला था।