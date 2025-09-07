एशिया कप के इतिहास में ये भारतीय खिलाड़ी चुने गए हैं 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'

एशिया कप के इतिहास में ये भारतीय खिलाड़ी चुने गए हैं 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले से हो जाएगी। यह संस्करण टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने सर्वाधिक 8 खिताब जीते हैं। इस बीच एशिया कप के इतिहास में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
सुरिंदर खन्ना (1984)
एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में खेला गया था, जिसका खिताब भारतीय टीम ने जीता था। UAE में खेला गया वो संस्करण राउंड रॉबिन प्रारूप में हुआ, जिसमें भारत समेत 3 टीमों ने हिस्सा लिया था। उद्घाटन संस्करण में भारत के सुरिंदर खन्ना को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। उन्होंने 2 पारियों में 107.00 की उम्दा औसत के साथ 107 रन बनाए थे। उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए थे।
#2
नवजोत सिंह सिद्धू (1988 और 1995)
भारतीय टीम ने 1988, 1991 और 1995 में खेले गए लगातार 3 संस्करणों को जीता था। इनमें से 2 संस्करणों में नवजोत सिंह सिद्धू प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 1988 में 4 पारियों में 59.66 की औसत और 77.82 की स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए थे। 1995 में उन्होंने 4 पारियों में 98.50 की औसत और 80.40 की स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए थे।
#3
शिखर धवन (2018)
वनडे प्रारूप में खेला गया एशिया कप 2018 का खिताब भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। उस संस्करण में शिखर धवन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। बाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने 5 पारियों में 68.40 की औसत और 102.08 की स्ट्राइक रेट के साथ 342 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक शामिल थे। उनके बाद रोहित शर्मा ने 5 पारियों में 1 ही शतक की बदौलत 317 रन बनाए थे।
#4
कुलदीप यादव (2023)
एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय टीम ने रोहित की कप्तानी में जीता था। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। उस संस्करण में कुलदीप यादव ने 5 वनडे पारियों में 11.44 की औसत और 3.61 की इकॉनमी रेट के साथ 9 विकेट लिए थे। उन्होंने 1 पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया था। कुलदीप ने 1 पारी में 5 विकेट हॉल के अलावा 1 मैच में 4 विकेट भी लिए थे।