टी-20 अंतरराष्ट्रीय: पावरप्ले ओवरों के दौरान ही अर्धशतक लगा चुके हैं ये भारतीय बल्लेबाज

टी-20 क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवर के दौरान विपक्षी बल्लेबाजों के पास तेजी से रन बटोरने का मौका होता है। दरअसल, इन ओवरों में सिर्फ 2 क्षेत्ररक्षक ही 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, ऐसे में बल्लेबाजों के पास बड़े शॉट खेलने का अवसर होता है। कुछ भारतीय बल्लेबाज पावरप्ले ओवरों के दौरान ही अर्धशतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (58 रन बनाम इंग्लैंड और 52 रन बनाम श्रीलंका, 2025) भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ 31 गेंदों में 61 रन बनाए थे। उन्होंने पावरप्ले ओवरों के दौरान ही 52 रन बना लिए थे। भारत ने इस मैच को सुपर ओवर में जीता था। अभिषेक ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ भी शुरुआती 6 ओवर में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में पावरप्ले के दौरान 58 रन बना लिए थे और भारत ने उस मैच को जीता था।

#2 रोहित शर्मा (51 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024 और 50 बनाम न्यूजीलैंड, 2020) टी-20 विश्व कप 2024 में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पावरप्ले ओवरों के दौरान ही 51 रन बना लिए थे। उन्होंने मैच में 41 गेंदों में 92 रन बनाए थे और भारत ने मैच में 24 रन से जीत दर्ज की थी। रोहित ने 2020 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध शुरुआती 6 ओवर में ही 50 रन बनाए थे। उन्होंने मैच में 40 गेंदों में 65 रन बनाए और आखिरकार मैच सुपर ओवर में भारत ने जीता था।

#3 यशस्वी जायसवाल (53 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2023) यशस्वी जायसवाल ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 25 गेंदों में 53 रन बनाए थे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में पावरप्ले के दौरान ही अपना अर्धशतक पूरा किया था। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले खेलते हुए 235/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 191/9 का स्कोर ही बना सकी थी। भारत ने वो मैच 44 रन से जीता था।