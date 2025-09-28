प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के नए सदस्य नियुक्त हुए 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को सीनियर पुरुष चयन समिति में शामिल किया गया है। वहीं, महिला चयन समिति की अध्यक्ष अमिता शर्मा बनीं हैं, जिनके साथ मुंबई की सुलक्षणा नाइक और हैदराबाद की श्रवंती नायडू को जगह मिली है। इस समिति में श्यामा डे और जया शर्मा भी शामिल हैं। इसके अलावा एस शरत को जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शरत 2023 से सीनियर पैनल का हिस्सा रहे हैं।

बैठक BCCI की आम बैठक में लिया गया ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) में मिथुन मन्हास निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, उनके साथ अन्य पदाधिकारियों का भी चयन हुआ। बैठक में एक अहम फैसला लिया गया कि कोई भी अंडर-16 खिलाड़ी IPL में तब तक नहीं खेल सकेगा, जब तक उसने अपने राज्य की ओर से रणजी ट्रॉफी का कम से कम एक मैच न खेला हो। यह निर्णय घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।

उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बने उपाध्यक्ष मन्हास के अलावा राजीव शुक्ला को फिर से उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के मौजूदा अध्यक्ष और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया। उनका KSCA अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसी तरह देवजीत सैकिया सचिव पद पर बरकरार रहे हैं, जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया गया है। इन सभी का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है।

करियर ओझा के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 48 पारियों में 30.26 की औसत से 113 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल और 7 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/47 का रहा था। वनडे में इस खिलाड़ी ने 18 मुकाबलों की 17 पारियों में 31.04 की औसत से 21 विकेट लिए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी के नाम 6 मैच में 13.20 की औसत से 10 विकेट थे।