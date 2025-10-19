वनडे क्रिकेट: इन मैचों में विराट कोहली 5+ गेंदे खेलने के बावजूद शून्य पर हुए आउट

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विरुद्ध सीरीज के पहले वनडे में अपना खाता भी नहीं खोल सके। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे कोहली अपना खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करते हुए नजर आए। टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद खेल रहे थे। इस बीच उन मैचों के बारे में जानते हैं, जिनमें कोहली 5+ गेंदे खेलने के बावजूद शून्य पर आउट हुए।

#1 विराट कोहली (9 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2023) भारतीय टीम ने 2023 में लखनऊ वनडे में इंग्लैंड को 100 रन से हराया था। इकाना स्टेडियम में कोहली ने 9 गेंदों का सामना किया और बिना खाता खोले आउट हुए। उनकी पारी का अंत डेविड विली ने किया था। भारत ने उस मैच में 50 ओवर खेलने के बाद 229/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में इंग्लिश टीम सिर्फ 129 रन पर ही सिमट गई थी।

#2 विराट कोहली (8 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025) कोहली पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बाहर की गेंद पर ड्राइव लगाने के प्रयास में पॉइंट में कैच दे बैठे। युवा कूपर कोनोली ने बाएं छोर पर डाइव लगाते हुए कोहली का बेहतरीन कैच पकड़ा। बता दें कि कोहली पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेलते हुए वनडे में शून्य पर आउट हुए हैं।

जानकारी ऑस्ट्रेलिया में अपनी 30 पारियों में शून्य पर आउट हुए कोहली वनडे में कोहली ऑस्ट्रेलिया में 1,327 रन बनाने के बाद पहली बार शून्य पर आउट हुए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में तेंदुलकर और रोहित शर्मा के बाद तीसरे सर्वाधिक रन वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।