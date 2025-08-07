इंग्लैंड दौरे पर एक टेस्ट सीरीज में इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली हैं 1,000+ गेंदे 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सम्पन्न हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कमाल किया। भारत की ओर से 3 बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए। यह पहला ऐसा मौका रहा, जब भारत के 3 बल्लेबाजों ने एक टेस्ट सीरीज में ये कारनामा किया। इस सीरीज में शुभमन गिल और केएल राहुल ने 1,000+ गेंदे खेली। इस बीच इंग्लैंड में एक सीरीज में 1,000+ गेंदे खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 सुनील गावस्कर (1,199 गेंदे, 1979) इंग्लैंड ने 1979 में अपने घर पर खेलते हुए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 1-0 से हराया था। मेजबान टीम ने सीरीज का पहला टेस्ट जीता और बाकी मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर उस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 7 पारियों में 77.42 की औसत के साथ 542 रन बनाए थे। उन्होंने सीरीज में 1,199 गेंदों का सामना किया था।

#2 राहुल द्रविड़ (1,336 गेंदे, 2002) भारत और इंग्लैंड के बीच 2002 में खेली गई टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। उस सीरीज में राहुल द्रविड़ ने 6 पारियों में 100.33 की औसत के साथ 602 रन बनाए थे। उस बीच द्रविड़ ने 3 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। उस सीरीज में उन्होंने 1,336 गेंदे खेली थी। द्रविड़ उस सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनसे ज्यादा रन सिर्फ माइकल वॉन (615) ने बनाए थे।

#3 शुभमन गिल (1,150 गेंदे, 2025) भारतीय कप्तान गिल ने एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा। उन्होंने 4 शतक भी लगाए। उन्होंने सीरीज में 1,150 गेंदो का सामना किया। वह सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था।

#4 केएल राहुल (1,066 गेंदे, 2025) राहुल ने टेस्ट सीरीज का अंत 5 मैचों में 53.20 की औसत से 532 रनों के साथ किया। इसमें 2 शतक के अलावा 2 अर्धशतक शामिल रहे। उन्होंने हेडिंग्ले टेस्ट में 42 और 137, एजबेस्टन में 2 और 55, लॉर्ड्स में 100 और 39, ओल्ड ट्रैफर्ड में 46 और 90, ओवल में 14 और 17 के स्कोर किए। उन्होंने सीरीज में 1,066 गेंदों का सामना करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया।