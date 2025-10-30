वनडे रैंकिंग में इन भारतीय बल्लेबाजों ने हासिल किया है शीर्ष स्थान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की रैंकिंग में हुआ। पूर्व भारतीय कप्तान अब वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज बने। 38 वर्षीय रोहित इस मुकाम को पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। इस बीच उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
#1
सचिन तेंदुलकर
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 1996 में शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने वनडे करियर में अपने सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (881) साल 1998 में हासिल किया था। तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर का अंत 44.83 की औसत के साथ 18,426 रन के साथ किया था। वह वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 463 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल हैं।
#2
महेंद्र सिंह धोनी
दिसंबर 2004 में अपने वनडे करियर का आगाज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 2006 में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उन्होंने 2009 में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (826) हासिल किए थे। धोनी अपने वनडे करियर में लम्बे समय तक शीर्ष-10 बल्लेबाजों की सूची में शामिल रहे थे। पूर्व भारतीय कप्तान ने 350 वनडे मैच खेले थे, जिसमें 50.57 की औसत के साथ 10,773 रन बनाए थे।
#3
विराट कोहली
विराट कोहली 2013 में पहली बार शीर्ष रैंक वाले बल्लेबाज बने थे। वह उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शुमार हैं, जिन्होने वनडे रैंकिंग में 900 से अधिक रेटिंग अंक हासिल किए। उन्होंने 2018 में 909 रेटिंग अंक प्राप्त किए थे। कोहली अपने बेमिसाल वनडे करियर में 14,000 से अधिक रन बना चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक 51 शतक शामिल हैं। मौजूदा रैंकिंग में भी कोहली शीर्ष-10 बल्लेबाजों में शामिल हैं।
#4
शुभमन गिल
शुभमन गिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यही कारण है कि उन्हें भारत की वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। गिल 2023 में पहली बार शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने उसी साल करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक (847) हासिल किए थे। गिल ने अपने वनडे करियर में अब तक 2,800 से अधिक रन बना लिए हैं, जिसमें 8 शतक शामिल हैं।
#5
रोहित शर्मा
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित हाल ही में शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने हैं। 38 साल और 182 दिन की उम्र में रोहित ने ये मुकाम हासिल किया है। रैंकिंग में पिछले हफ्ते रोहित के 745 रेटिंग अंक थे, फिर उनकी दो बड़ी पारियों की बदौलत उनके रेटिंग अंक 781 हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दूसरे और तीसरे वनडे में क्रमशः 73 और नाबाद 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी।