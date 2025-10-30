भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: गुवाहटी टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का दूसरा मैच गुवाहटी में खेला जाएगा। ऐसी खबर है कि इस मैच में दोपहर को होने वाले भोजनकाल (लंच) से पहले चायकाल का विराम (टी ब्रेक) लिया जाएगा। यह बदलाव पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के कारण किया गया है। टेस्ट में यह पहली बार होगा जब चाय का ब्रेक पहले लिया जाएगा।
रिपोर्ट
सुबह 11 बजे होगा चाय का ब्रेक
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गुवाहाटी टेस्ट में पहला सत्र सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक और चाय का ब्रेक 11:00 बजे से 11:20 बजे तक होगा। इसके बाद दूसरा सत्र सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:20 बजे तक चलेगा और उसके बाद दोपहर 2:00 बजे तक लंच ब्रेक होगा। खेल का अंतिम सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा। यह कार्यक्रम भारत में चाय से पहले लंच के समय वाले पारंपरिक कार्यक्रम से अलग है।
कार्यक्रम
परंपरागत रूप से ऐसा होता है कार्यक्रम
बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि जल्दी चाय ब्रेक का उद्देश्य मैदान पर खेल के समय को अधिकतम करना है। परंपरागत रूप से, भारत में टेस्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होते हैं, जिसमें 11:30 बजे से 12:10 तक 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है। उसके बाद दूसरा सत्र और फिर दोपहर 2:10 से 2:30 अपराह्न तक 20 मिनट का चाय ब्रेक होता है। इसके बाद लगभग 4:30 तक अंतिम सत्र का खेल खेला जाता है।
सहमति
दोनों क्रिकेट बोर्ड ने इस कार्यक्रम पर जताई है सहमति
गुवाहाटी टेस्ट के लिए सत्र के समय में बदलाव पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) दोनों ने सहमति जताई थी। BCCI ने गुवाहाटी में अपने रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की है। यह निर्णय पारंपरिक टेस्ट मैचों के कार्यक्रम से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि स्थानीय परिस्थितियां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
टीम
टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम
सीरीज का पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को येंसन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, और साइमन हार्मर।