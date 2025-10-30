भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: गुवाहटी टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक 

रिपोर्ट सुबह 11 बजे होगा चाय का ब्रेक इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गुवाहाटी टेस्ट में पहला सत्र सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक और चाय का ब्रेक 11:00 बजे से 11:20 बजे तक होगा। इसके बाद दूसरा सत्र सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:20 बजे तक चलेगा और उसके बाद दोपहर 2:00 बजे तक लंच ब्रेक होगा। खेल का अंतिम सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा। यह कार्यक्रम भारत में चाय से पहले लंच के समय वाले पारंपरिक कार्यक्रम से अलग है।

कार्यक्रम परंपरागत रूप से ऐसा होता है कार्यक्रम बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि जल्दी चाय ब्रेक का उद्देश्य मैदान पर खेल के समय को अधिकतम करना है। परंपरागत रूप से, भारत में टेस्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होते हैं, जिसमें 11:30 बजे से 12:10 तक 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है। उसके बाद दूसरा सत्र और फिर दोपहर 2:10 से 2:30 अपराह्न तक 20 मिनट का चाय ब्रेक होता है। इसके बाद लगभग 4:30 तक अंतिम सत्र का खेल खेला जाता है।