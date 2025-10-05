वनडे क्रिकेट के इतिहास में इन कप्तानों का जीत प्रतिशत रहा है सबसे बेहतर 

#1 क्लाइव लॉयड (जीत प्रतिशत- 76.19) वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतर जीत प्रतिशत वाले कप्तान क्लाइव लॉयड हैं। उन्होंने 84 वनडे में टीम की कप्तानी की थी, जिसमें से 64 में जीत और 18 में हार मिली थी। इस बीच 1 मैच टाई और 1 ही मैच बेनतीजा रहा था। उनके नेतृत्व में ही वेस्टइंडीज ने 1975 और 1979 में वनडे विश्व कप का खिताब जीता था। लॉयड ने विश्व कप 1975 के विश्व कप फाइनल में कप्तानी करते हुए शतक लगाया था।

#2 रोहित शर्मा (जीत प्रतिशत- 75) रोहित का वनडे में कप्तानी का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा। उन्होंने कुल 56 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें से 42 में उन्हें जीत और 12 में हार मिली। इसी तरह 2 मैच अनिर्णित रहे हैं। उनका जीत प्रतिशत 75 रहा। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में 55 पारियों में 52.20 की औसत से 2,506 रन बनाए। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था।

#3 रिकी पोंटिंग (जीत प्रतिशत- 71.74) रिकी पोंटिंग ने 230 वनडे में ऑस्ट्रेलिया कप्तानी की थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया को 165 मैच में जीत मिली थी, जबकि 51 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच 2 मैच टाई और 12 मुकाबले बेनतीजा रहे थे। इस दौरान पोंटिंग का जीत प्रतिशत 71.74 का था। पोंटिंग के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 वनडे विश्व कप (2003 और 2007) जीते थे। उन्होंने 2006 और 2009 में ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता बनाया था।