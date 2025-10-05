ईरानी कप 2025: विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराते हुए जीता खिताब

ईरानी कप 2025 मैच में विदर्भ क्रिकेट टीम ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। नागपुर में खेले गए इस मैच में जीत के लिए मिले 361 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी पारी 267 रन पर सिमट गई। इस रोचक मैच का परिणाम मैच के आखिरी 5वें दिन में निकला। आइए मैच पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला विदर्भ ने अपनी पहली पारी में अथर्व तायडे के शतक (143) की बदौलत 342 रन बनाए। जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम कप्तान रजत पाटीदार (66) और अभिमन्यु ईश्वरन (52) के अर्धशतकों के बावजूद 214 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर बढ़त लेने वाली विदर्भ ने दूसरी पारी में 232 रन बनाया। चुनौतीपूर्ण स्कोर का पीछा करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम यश ढुल के 92 रन की पारी के बावजूद लक्ष्य से दूर रही।

अथर्व तायडे अथर्व तायडे ने लगाया बड़ा शतक विदर्भ से पारी की शुरुआत करने आए तायडे ने 283 गेंदों का सामना करते हुए 143 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 15 चौके और 1 छक्का लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 5वां शतक साबित हुआ। वह अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 15 रन ही बना सके। उनके प्रथम श्रेणी करियर में फिलहाल 34 मैचों की 57 पारियों में 1,983 रन हो गए हैं।

पाटीदार रजत पाटीदार और अभिमन्यु ईश्वरन ने पहली पारी में लगाए अर्धशतक रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान पाटीदार और टीम के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन ने पहली पारी में अर्धशतक लगाए। पाटीदार ने 125 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। वह दूसरी पारी में सिर्फ 10 रन ही बना सके। वहीं, ईश्वरन ने अपनी पहली पारी में 112 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। दूसरी पारी में उन्होंने 17 रन बनाए।