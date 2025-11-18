इन गेंदबाजों ने एक एशेज सीरीज के दौरान 2-2 मैचों में 10 या अधिक विकेट लिए 

टेस्ट क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज किसी एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेता है, तो ये उसके लिए उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। कुछ खिलाड़ी किसी एक मैच की दोनों पारियों को मिलाकर 10 या उससे अधिक विकेट लेने में भी सफल हुए हैं। इसी क्रम में कुछ गेंदबाज ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने एक ही एशेज सीरीज के दौरान 2-2 मैचों में 10+ विकेट लिए हैं। आइए इन गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 जिम लेकर (1956) जुलाई 1956 में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट में ऐतिहासिक गेंदबाजी दर्ज हुई। दरअसल, इंग्लिश ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने कंगारू टीम की पहली पारी में 9 विकेट और दूसरी पारी में सभी 10 विकेट लेकर कीर्तिमान स्थापित किया था। मैच में 19 विकेट लेते हुए उन्होंने इंग्लिश टीम को पारी से जीत दिलाई थी। उसी सीरीज में लेकर ने तीसरे हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए थे।

#2 रॉडनी हॉग (1978-79) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रॉडनी हॉग ने 1978-79 एशेज सीरीज में सर्वाधिक 41 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2 मैचों में 10+ विकेट भी अपने नाम किए थे। उन्होंने वाका टेस्ट की दोनों पारियों में 5 विकेट हॉल (5/65 और 5/57) लिए और इसके बावजूद उनकी टीम मैच नहीं जीत सकी थी। हॉग ने अगले ही मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में 5 विकेट हॉल (5/30 और 5/36) लिए थे और टीम को जीत दिलाई थी।

#3 शेन वॉर्न (2005) पूर्व महान स्पिनर शेन वॉर्न भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने एशेज 2005 में 2 मैचों में 10+ विकेट लिए थे। इस पूर्व लेग स्पिनर ने बर्मिंघम टेस्ट में कुल 10 विकेट और ओवल टेस्ट में कुल 12 विकेट लिए थे। वॉर्न ने उस सीरीज में 40 विकेट लिए थे। उस सीरीज में वॉर्न की उम्दा गेंदबाजी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं जीत सकी थी। इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया था।