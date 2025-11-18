एशेज सीरीज: ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले इंग्लिश बल्लेबाज

#1 टिप फोस्टर (287 रन, 1903) टिप फोस्टर ने साल 1903 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 287 रन की शानदार पारी खेली थी। फोस्टर इंग्लैंड की पहली पारी में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने 419 मिनट तक बल्लेबाजी की थी और उनके बल्ले से 37 चौके निकले थे। उनकी पारी के दम पर इंग्लैंड 577 रन बनाने में सफल रही थी। आखिर में इंग्लैंड को उस मैच में 5 विकेट से जीत मिली थी।

#2 वॉली हैमंड (251 रन, 1928) पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज वॉली हैमंड ने साल 1928 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी के मैदान पर 251 रन की पारी खेली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 253 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में इंग्लैंड ने 636 रन बना दिए थे। हैमंड ने 605 गेंदों का सामना करते हुए ये पारी खेली थी। उनके बल्ले से 30 चौके निकले थे। उस मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से शानदार जीत मिली थी।

#3 एलिस्टर कुक (244* रन, 2017) इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने 2017 के मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में एक शानदार दोहरा शतक जड़कर कई रिकॉर्ड बनाए थे। इस पारी में ज्यादातर इंग्लिश बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे, लेकिन कुक ने 409 गेंदों पर 27 चौकों की मदद से नाबाद 244* रन बनाए थे। वह पारी के सिमटने के बावजूद नाबाद रहे थे और मैच आखिरकार ड्रॉ रहा था।