अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने बिना शून्य पर आउट हुए एक साल में 2,500+ रन बनाए

कोई भी बल्लेबाज जब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आता है, तो वह अपनी टीम के लिए उपयोगी पारी खेलने का प्रयास करता है। हालांकि, खराब दिन पर खिलाड़ी शून्य पर भी आउट होते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कभी-कभी बल्लेबाज पूरे साल भर में शून्य पर आउट नहीं हुए हैं। इस बीच उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साल में, बिना शून्य पर आउट हुए 2,500+ रन बना चुके हैं।

#1 विराट कोहली (2,595 रन, 2016) विराट कोहली के लिए 2016 बेहतरीन बीता था। इस दिग्गज बल्लेबाज ने 2016 में 37 मैचों की 41 पारियों में 86.50 की उम्दा औसत के साथ 2,595 रन बनाए थे। कोहली ने उस साल 235 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक और 13 अर्धशतक लगाए थे। उनके अलावा 2016 में रूट ने भी 2500 से अधिक रन बनाए थे। हालांकि, रूट 1 पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए थे।

#2 सचिन तेंदुलकर (2,541 रन, 1998) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के लिए 1998 बेहतरीन रहा था। उस साल पूर्व महान बल्लेबाज ने 39 मैचों की 42 पारियों में 68.67 की औसत के साथ 2,541 रन बनाए थे। उन्होंने 12 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए थे, जिसमें 177 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था। तेंदुलकर के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज उस साल 2,000 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे।

#3 एंजेलो मैथ्यूज (2,530 रन, 2014) श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेल मैथ्यूज भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 2014 में सभी प्रारूपों में कुल 58 पारियां खेली थी, जिसमें 61.70 की औसत के साथ 2,530 रन बनाए थे। उन्होंने 160 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 17 अर्धशतक लगाए थे। वह 2014 में एक भी पारी में शून्य पर आउट नहीं हुए थे। उन्होंने 234 चौके और 43 छक्के भी लगाए थे।