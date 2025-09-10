टी-20 प्रारूप के एशिया कप में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज अर्धशतक
क्या है खबर?
एशिया कप के इतिहास में अब तक एक से बढ़कर एक पारियां देखने को मिली हैं। टी-20 प्रारूप में हुए अब तक के संस्करणों में कुछ बल्लेबाजों ने अविश्वसनीय पारी खेलते हुए अपनी-अपनी टीमों को जीत दिलाई हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप 2025 में हांगकांग के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक लगाया। इस बीच एशिया कप (टी-20) इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
अजमतुल्लाह उमरजई (20 गेंद बनाम हांगकांग, 2025)
अफगानिस्तान से मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए उमरजई ने तेजी से रन बटोरे और आयुष शुक्ला के ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। निरंतर तेजी से रन बनाते हुए उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 21 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी की बदौलत अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 188/6 का स्कोर बनाया। जवाब में हांगकांग की टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 94/9 का स्कोर ही बना सकी।
जानकारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक वाले अफगानी बने उमरजई
अपनी इस पारी के साथ ही उमरजई अफगान टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने मोहम्मद नबी और गुलबदीन नईब का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि नबी और नईब ने 21-21 गेंदों में अर्धशतक जड़े थे।
#2
सूर्यकुमार यादव (22 गेंद बनाम हांगकांग, 2022)
उमरजई ने भारत के सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 संस्करण में हांगकांग के खिलाफ ही जोरदार बल्लेबाजी की थी। दुबई में खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर धावा बोला और 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 26 गेंदों में 6 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन बनाए थे। मैच में भारत ने 192/2 का स्कोर बनाया और हांगकांग केवल 152/5 का स्कोर ही बना सकी थी।
#3
रहमानुल्लाह गुरबाज (22 गेंद बनाम श्रीलंका, 2022)
रहमानुल्लाह गुरबाज फिलहाल सूर्यकुमार के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। 2022 के ही संस्करण में अफगानी विकेटकीपर बल्लेबाज गुरबाज ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ सुपर-4 मैच में 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। वह 45 गेंदों में 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए थे। आखिर में अफगान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 175/6 का स्कोर बनाया, लेकिन श्रीलंका ने लक्ष्य हासिल कर लिया था।