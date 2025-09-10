टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है ये दिग्गज
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में हर छक्का दर्शकों के लिए रोमांच का पल होता है और बल्लेबाज के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका। भारत और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों के बीच ये मुकाबले और भी खास बन जाते हैं। कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने इन मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के जड़े और फैंस का मनोरंजन किया। ऐसे में एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के मुकाबले से पहले भारत-पाकिस्तान टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लागने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
विराट कोहली (11 छक्के)
पहले स्थान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2011 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 11 मैचों की 11 पारियों में 11 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 70.28 की औसत से 492 रन निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 123.92 की रही थी। कोहली ने 5 अर्धशतक जड़े थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा।
#2
युवराज सिंह (9 छक्के)
दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2007 में खेला था। आखिरी बार वह 2016 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 9 छक्के जड़े थे। उनके बल्ले से 25.83 की औसत से 155 रन निकले थे। इस दौरान युवराज की स्ट्राइक रेट 109.92 की रही थी। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 72 रन था।
#3
मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा (7-7 छक्के)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की टीमों के खिलाफ 7-7 छक्के लगाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित ने 12 मुकाबलों की 11 पारियों में पाकिस्तान के खिलाफ 14.11 की औसत और 117.59 की स्ट्राइक रेट से 127 रन बनाए हैं। रिजवान के बल्ले से 5 पारियों में 57 की औसत और 111.76 की औसत से 228 रन निकले हैं।
#4
मिस्बाह उल हक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक (5-5 छक्के)
पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज मिस्बाह उल हक, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक इस सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। इन खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ 5-5 छक्के लगाए हैं। मिस्बाह ने 2 मुकाबले खेले थे और भारत के खिलाफ 96 रन बनाए थे। इफ्तिखार के बल्ले से 4 पारियों में 130.30 की स्ट्राइक रेट से 86 रन निकले थे। हफीज ने 8 मुकाबलों में 156 रन और मलिक ने 9 मुकाबलों में 164 रन बनाए।