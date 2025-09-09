एशिया कप 2025: अजमतुल्लाह उमरजई ने लगाया अफगानिस्तान से सबसे तेज टी-20 अर्धशतक, हासिल की उपलब्धि 

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने एशिया कप 2025 में हांगकांग क्रिकेट टीम के विरुद्ध ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी (53) खेली। इस बीच वह अफगानिस्तान की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उनकी और सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल (73*) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 188/6 का स्कोर बनाया। आइए उमरजई की पारी के बारे में जानते हैं।

उमरजई उमरजई ने सिर्फ 20 गेंदों में जड़ा अर्धशतक अफगानिस्तान ने जब 95 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब उमरजई क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरे और इसी क्रम में उन्होंने आयुष शुक्ला के ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। निरंतर तेजी से रन बनाते हुए उमरजई ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 21 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने अटल के साथ मिलकर 82 रन भी जोड़े।

रिकॉर्ड अफगानिस्तान से सबसे तेज अर्धशतक वाले बल्लेबाज बने उमरजई अपनी इस पारी के साथ ही उमरजई ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। दरअसल, वह अब अफगान टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक (20 गेंदों में) लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने मोहम्मद नबी और गुलबदीन नईब का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि नबी और नईब ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 21-21 गेंदों में अर्धशतक जड़े थे। नबी ने आयरलैंड और नईब ने भारत के खिलाफ ये अर्धशतकीय पारियां खेलीं थी।

अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने बनाया चुनौतीपूर्ण स्कोर अफगानिस्तान से पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगले बल्लेबाज इब्राहिम जादरान सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुश्किल घड़ी में अटल के साथ नबी (33) ने पारी को संभाला। आखिर में अजमतुल्लाह उमरजई ने तेज अर्धशतक (53) लगाते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। हांगकांग से आयुष शुक्ला और किंचित शाह ने 2-2 विकेट हासिल किए।