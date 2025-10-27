रणजी ट्रॉफी 2025-26: यशस्वी जायसवाल मुंबई की टीम से अगले मैच में लेंगे हिस्सा

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 1 नवंबर से शुरू होने वाले तीसरे दौर के मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। वह इस घरेलू टूर्नामेंट में भी मुंबई क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने इस मामले में मुंबई क्रिकेट बोर्ड (MCA) को अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है। वह आखिरी बार मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जनवरी 2025 में खेलते हुए नजर आए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

मैच जयपुर में टीम से जुड़ेंगे जायसवाल BCCI के निर्देश के अनुसार, सभी अनुबंधित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में न होने पर घरेलू टूर्नामेंटों में खेलना अनिवार्य है। जायसवाल 1 नवंबर से शुरू होने वाले मैच के लिए जयपुर में टीम से जुड़ेंगे। मुंबई की टीम के 30 अक्टूबर को शहर में पहुंचने की उम्मीद है। सीजन से पहले जायसवाल ने शुरुआत में मुंबई से गोवा जाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया था।

प्रदर्शन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जायसवाल के आंकड़े जायसवाल ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 46 मैच खेले हैं और इसकी 85 पारियों में 56.50 की उम्दा औसत के साथ 4,520 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 265 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 16 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले हैं। जायसवाल ने इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 5 पारियों में 41.10 की औसत के साथ 411 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में शतक भी अपने नाम किए थे।

मुंबई रोहित के समझाने के बाद जायसवाल ने नहीं छोड़ा था मुंबई का साथ जायसवाल जयपुर के खिलाफ 1 नवंबर से शुरू होने वाले मुंबई के अगले मैच में खेलेंगे। उन्होंने पहले मुंबई को छोड़कर गोवा की टीम से खेलने की योजना बना ली थी, लेकिन फिर उन्होंने मई 2025 में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग वापस ले ली थी। दिलचस्प रूप से ऐसी भी खबरें आई थी कि जायसवाल को मुंबई की टीम में बनाए रखने में रोहित शर्मा की अहम भूमिका रही थी।