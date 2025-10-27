रणजी ट्रॉफी 2025-26: पृथ्वी शॉ ने टूर्नामेंट इतिहास का दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा

बल्लेबाजी कैसी रही शॉ की पारी और साझेदारी? पहली पारी में 8 रन बनाकर आउट हुए शॉ ने दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी (31) के साथ पहले विकेट के लिए 73, सिद्धेश वीर (62) के साथ दूसरे विकेट के लिए 197 और रुतुराज गायकवाड़ (36) के साथ तीसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने महज 141 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 156 गेंदों में 29 चौके और 5 छक्कों से 222 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि शॉ अब केवल रवि शास्त्री से पीछे शॉ का यह दोहरा शतक रणजी ट्रॉफी इतिहास में दूसरा सबसे तेज (एलीट ग्रुप में) है। वह इस मामले में अब केवल पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री से पीछे हैं, जिन्होंने 1985 में मुंबई क्रिकेट टीम के लिए बड़ौदा क्रिकेट टीम के खिलाफ 123 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था। इस सूची में हैदराबाद क्रिकेट टीम के राहुल सिंह तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2024 में नागालैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 143 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था।

सफर रणजी ट्रॉफी में कैसा रहा है शॉ का सफर? शॉ ने 2017 में तमिलनाडु क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। हालांकि, पिछले सीजन के अंत में उन्होंने रणजी ट्रॉफी इतिहास की सबसे सफल टीम को छोड़कर महाराष्ट्र का दामन थाम लिया था। अपनी नई टीम के लिए उनका पहला मैच 15 अक्टूबर को केरल के खिलाफ था, जहां वह पहली पारी में शून्य पर आउट हुए, लेकिन दूसरी पारी में 75 रन बनाकर वापसी करने में सफल रहे।