कैरेबियन प्रीमियर लीग में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 3,000 से अधिक रन 

आजकल विश्व भर में तमाम टी-20 लीग खेली जा रही हैं। इसी क्रम में वेस्टइंडीज में हर साल कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का आयोजन होता है। वेस्टइंडीज के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ-साथ विश्व भर के कई खिलाड़ी इस टी-20 लीग में खेलते हुए नजर आते हैं। CPL के इतिहास में अब तक चुनिंदा बल्लेबाजों ही 3,000 रन का आंकड़ा छूने में सफल हुए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 जॉनसन चार्ल्स जॉनसन चार्ल्स CPL में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 125 मैचों में 29.51 की औसत और 132.98 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,483 रन बनाए। उन्होंने नाबाद 94 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 23 अर्धशतक लगाए हैं। वह सेंट लुईस किंग्स की ओर से CPL 2025 में खेल रहे हैं। अपने टी-20 क्रिकेट करियर में चार्ल्स अब तक 8,000 से अधिक रन बना चुके हैं।

#2 आंद्रे फ्लेचर आंद्रे फ्लेचर भी CPL में 3,000 रन बना चुके हैं। उन्होंने अब तक 126 पारियों में 30.30 की औसत और 122.71 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,425 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 21 अर्धशतक भी लगाए हैं। वह इस लीग में कोई अर्धशतक नहीं लगा सके हैं और 93 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। वह CPL 2025 में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से खेल रहे हैं।

#3 कीरोन पोलार्ड कीरोन पोलार्ड इस सूची में शामिल होने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने CPL 2025 के दौरान ही ये उपलब्धि हासिल की। पोलार्ड ने इस लीग में अब तक 132 मैचों में 34.45 की औसत और 151.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,032 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 104 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं। CPL 2025 में वह त्रिनबागो नाइट राइडर्स से खेल रहे हैं।