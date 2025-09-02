मुहम्मद वसीम बने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान, रोहित शर्मा को पछाड़ा

UAE क्रिकेट टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम बने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान

लेखन भारत शर्मा 01:36 pm Sep 02, 202501:36 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेली जा रही त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में सोमवार रात को मेजबान UAE क्रिकेट टीम को 38 रन से हरा दिया। इस मैच में UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने मैच में 37 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं।