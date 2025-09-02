मुहम्मद वसीम बने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान, रोहित शर्मा को पछाड़ा

मुहम्मद वसीम बने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान, रोहित शर्मा को पछाड़ा
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेली जा रही त्रिकोणीय टी-20 सीरीज में सोमवार रात को मेजबान UAE क्रिकेट टीम को 38 रन से हरा दिया। इस मैच में UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने मैच में 37 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं।
रिकॉर्ड
वसीम ने रोहित शर्मा को पछाड़ा
वसीम के अब 54 मैचों में कप्तानी करते हुए 110 छक्के हो गए। इस दौरान उन्होंने 37.14 की औसत और 162.32 की स्ट्राइक रेट से 1,857 रन भी बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 16 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने सर्वाधिक छक्कों की मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। रोहित ने 62 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए कुल 105 छक्के लगाए थे। उन्होंने बतौर कप्तान 1,905 रन भी बनाए थे।
परिणाम
अफगानिस्तान ने कैसे जीता मुकाबला?
अफगानिस्तान ने मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेदिकुल्लाह अटल (54) और इब्राहिम जादरान (63) के अर्धशतकों की बदौलत 188/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में UAE की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 150/8 का ही स्कोर बना सकी। टीम के लिए कप्तान वसीम ने सबसे बड़ी पारी खेली। उनके अलावा राहुल चोपड़ा (52*) ने भी अर्धशतक जमाया। अफगानिस्तान ने शराफुद्दीन अशरफ और कप्तान राशिद खान ने 3-3 विकेट चटकाए।