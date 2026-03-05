टी-20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं शतक

टी-20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। कीवी टीम की इस जीत में फिन एलन की अहम भूमिका रही, जिन्होंने तेज शतक (100*) लगाया। वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। इस बीच टी-20 विश्व कप के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 एलेक्स हेल्स (116* बनाम श्रीलंका, 2014) इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के नाम टी-20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2014 में श्रीलंका के खिलाफ चटगांव में 64 गेंदों में 116* की पारी खेली थी। उसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उस पारी से इंग्लैंड ने 190 रन के लक्ष्य को 4 गेंद शेष रहते हासिल किया था। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड के पहले शतकवीर बने थे।

#2 क्रिस गेल (100* बनाम इंग्लैंड, 2016) वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 48 गेंदों में शतक जड़ा था। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मुकाबले में गेल ने 5 चौके और 11 छक्के लगाए थे। वह टी-20 विश्व कप मैच में 11 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनकी ताबड़तोड़ पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 183 रनों का लक्ष्य 11 गेंद शेष रहते हासिल किया था।

#3 पथुम निसांका (100* बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2026) पथुम निसांका ने टी-20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। पल्लेकेले स्टेडियम में जीत के लिए मिले 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निसांका ने 52 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अपनी इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने कुसल मेंडिस के साथ 97 रन की साझेदारी की थी। मेंडिस ने अर्धशतक (51) लगाया था।

#4 हैरी ब्रूक (100 बनाम पाकिस्तान, 2026) टी-20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था। उन्होंने जीत के लिए मिले 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 51 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी पारी की मदद से इंग्लिश टीम ने रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य हासिल किया था। ब्रूक की पारी महत्वपूर्ण रही क्योंकि इंग्लैंड के शीर्ष-5 बल्लेबाजों में से 4 दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे।