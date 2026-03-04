फिन एलन ने टी-20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों का सामना कर नाबाद 100 रन बनाए। ये टी-20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक रहा। उनकी शानदार पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 170 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। एलन ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
शतक
टी-20 विश्व कप में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
एलन ने पहले ये रिकॉर्ड गेल के नाम था। उन्होंने 2016 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों का सामना कर शतक लगाया था। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैरी ब्रूक और गेल हैं। दोनों 50 गेंदों पर शतक लगा चुके हैं। एलन ने मैच में 10 चौके और 8 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 303.03 की रही। इस खिलाड़ी ने टिम सेफर्ट के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी निभाई।