फिन एलन ने टी-20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों का सामना कर नाबाद 100 रन बनाए। ये टी-20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक रहा। उनकी शानदार पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 170 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। एलन ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।