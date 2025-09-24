टी-20 अंतरराष्ट्रीय के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने हासिल की हैं सर्वश्रेष्ठ रेटिंग
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) सभी प्रारूपों में बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी करता है। कोई भी खिलाड़ी किसी प्रारूप में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करता है तो ICC द्वारा दिए गए रेटिंग अंको की मदद से शीर्ष खिलाड़ियों में शुमार रहता है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शीर्ष रैंक वाले बल्लेबाज हैं। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
डेविड मलान (919)
इंग्लैंड के डेविड मलान टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने दिसंबर 2020 में ये मुकाम हासिल किया था। टी-20 करियर में उन्होंने 62 मैच खेले थे, जिसमें 36.38 की उम्दा औसत और 132.49 की स्ट्राइक रेट से 1,892 रन बनाए थे। इस बीच उनके बल्ले से 103* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 16 अर्धशतक निकले थे।
#2
सूर्यकुमार यादव (912)
सूर्यकुमार यादव भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त करने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में जनवरी, 2023 में 912 रेटिंग हासिल किए थे। इस प्रारूप में मौजूदा भारतीय कप्तान अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 2,600 से अधिक रन बना चुके हैं। वह 4 शतक भी अपने नाम कर चुके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी पारी में उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन है।
#3
विराट कोहली (909)
विराट कोहली ने खेल के हर प्रारूप में निरंतरता से रन बनाए हैं। यही कारण है कि उनकी गिनती विश्व के शीर्ष बल्लेबाजों में होती हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने सितंबर 2014 में 909 रेटिंग अंक हासिल किए थे। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 125 मुकाबलों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक के अलावा 38 अर्धशतक भी जड़े थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन का रहा था।
#4
अभिषेक शर्मा (907)
अभिषेक ICC द्वारा जारी तजा टी-20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर मजबूती से बने हुए हैं। उनके रेटिंग अंक 907 हो गए हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में जोरदार बल्लेबाजी की, जिसका फायदा उन्हें पहुंचा है। अभिषेक ने एशिया कप 2025 में अपने शुरुआती 4 मैचों में 43.25 की औसत और 208.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 173 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है।