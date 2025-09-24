टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100+ मैच खेलने के बावजूद ये स्पिनर नहीं ले सके 5 विकेट हॉल 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट अफगानिस्तान के राशिद खान ने लिए हैं। इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनरों का वर्चस्व देखने को मिलता है। यही कारण है कि प्रत्येक टी-20 टीम में विशेषज्ञ स्पिनर शामिल होते हैं। अब तक कुछ स्पिनर 100 से अधिक मैच खेलने के बावजूद कोई 5 विकेट हॉल नहीं ले सके हैं। आइए इन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 आदिल राशिद इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच की किसी भी पारी में 5 विकेट नहीं ले सके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने अब तक इंग्लैंड की ओर से 131 मैच खेले हैं, इसकी 126 पारियों में 24.38 की औसत और 7.48 की इकॉनमी रेट के साथ 141 विकेट लिए हैं। वह इंग्लैंड से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

#2 ईश सोढ़ी न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 12 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने 126 मैचों में 2,500 से अधिक गेंदे फेंकी हैं, लेकिन एक भी 5 विकेट हॉल नहीं लिया है। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 121 पारियों में 22.52 की औसत और 7.95 की इकॉनमी रेट के साथ 150 विकेट लिए हैं। वह टिम साउथी (164) के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले कीवी गेंदबाज हैं।

#3 मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर भी इस सूची में शामिल हैं। बाएं हाथ के स्पिनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। उन्होंने अब तक 114 मैचों की 112 पारियों में 22.57 की औसत और 7.06 की इकॉनमी रेट के साथ 124 विकेट लिए हैं। वह कीवी टीम से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड में उनसे ज्यादा विकेट साउथी और सोढ़ी ने लिए हैं।

#4 मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के दिग्गज मोहम्मद नबी भी 5 विकेट हॉल लेने में नाकाम रहे हैं। इस ऑफ स्पिनर ने 139 मैच खेले हैं, जिसकी 128 पारियों में 27.86 की औसत और 7.225 की इकॉनमी रेट के साथ 102 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। वह राशिद के बाद अफगान टीम से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।