टेस्ट क्रिकेट: भारत के लिए में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी
रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिेकेट में 11वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

Oct 05, 2025
06:29 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को पारी और 140 रनों से हरा दिया। मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने नाबाद 104 रन की शतकीय पारी खेली और वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 54 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया। उन्हें 11वीं बार यह पुरस्कार मिला। आइए भारत के लिए टेस्ट में सर्वाधिक बार यह पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1

सचिन तेंदुलकर- 14 पुरस्कार 

टेस्ट क्रिकेट में अनगिनत रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को टेस्ट मैचों में 14 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था। वह इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 53.78 की अविश्वसनीय औसत से 15,921 रन बनाए हैं। 52 वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट शतक (51) लगाने का रिकॉर्ड भी है। उनके नाम 6 दोहरे शतक और 68 अर्धशतक भी हैं।

#2

राहुल द्रविड़ - 11 पुरस्कार

इस सूची में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में 11 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार अपने नाम किया है। 15 साल से ज्यादा लंबे करियर में द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं। उनके नाम 36 टेस्ट शतक, 63 अर्धशतक और 5 दोहरे शतक भी हैं। वह अभी भी इस प्रारूप में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

#2

रविंद्र जडेजा - 11 पुरस्कार 

इस सूची में अब रविंद्र जडेजा भी द्रविड के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में 86 मैचों में 25.07 की शानदार औसत से 334 विकेट अपने नाम किए हैं। इसमें 15 बार 4 विकेट और 15 बार ही 5 विकेट हॉल शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने बल्लेबाजी में भी हाथ दिखाते हुए 38.73 की औसत से 3,990 रन बनाए हैं। इसमें 6 शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल हैं।