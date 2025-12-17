IPL इतिहास में ये हैं सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

#1 कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये, CSK) इस बार की नीलामी में कार्तिक को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। दिलचस्प रूप से उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था। घरेलू क्रिकेट में ये 19 वर्षीय खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। वह बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने युवा टी-20 करियर में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें 30.36 की औसत और 162.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 334 रन बनाए हैं।

#2 प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये, CSK) कार्तिक से कुछ मिनट पहले, CSK ने एक और अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत वीर को ठीक 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसलिए, वीर और कार्तिक अब इस सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। प्रशांत ने अब तक 9 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 7 पारियों में 167.16 की स्ट्राइक रेट और 28 की औसत से 112 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 16.66 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैँ।

Advertisement

#3 आवेश खान (10 करोड़ रुपये, LSG) तेज गेंदबाज आवेश खान भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्हें IPL 2022 के लिए हुई नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। IPL 2022 में इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 13 मैचों में 23.11 की औसत और 8.72 की इकॉनमी रेट के साथ 18 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था।

Advertisement