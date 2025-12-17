IPL इतिहास में ये हैं सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस ऑलराउंडर को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। अबू धाबी में हुई नीलामी में कई अनकैप्ड खिलाड़ियों खिलाड़ियों की किस्मत चमकी। इसी क्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर भी खूब धनवर्षा हुई। इस बीच लीग इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये, CSK)
इस बार की नीलामी में कार्तिक को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। दिलचस्प रूप से उनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपये था। घरेलू क्रिकेट में ये 19 वर्षीय खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। वह बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने युवा टी-20 करियर में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें 30.36 की औसत और 162.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 334 रन बनाए हैं।
#2
प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये, CSK)
कार्तिक से कुछ मिनट पहले, CSK ने एक और अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत वीर को ठीक 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसलिए, वीर और कार्तिक अब इस सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। प्रशांत ने अब तक 9 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 7 पारियों में 167.16 की स्ट्राइक रेट और 28 की औसत से 112 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 16.66 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैँ।
#3
आवेश खान (10 करोड़ रुपये, LSG)
तेज गेंदबाज आवेश खान भी इस सूची में मौजूद हैं। उन्हें IPL 2022 के लिए हुई नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। IPL 2022 में इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 13 मैचों में 23.11 की औसत और 8.72 की इकॉनमी रेट के साथ 18 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था।
#4
कृष्णप्पा गौतम (9.25 करोड़ रुपये, CSK)
IPL 2021 से पहले हुई नीलामी में CSK ने कृष्णप्पा गौतम पर बड़ा दांव लगाते हुए 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। तब उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपये था। 2017 में गौतम पहली बार IPL का हिस्सा बने थे और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था। इसके बाद अगले सीजन राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 6.2 करोड़ रूपये की कीमत में खरीदा था।