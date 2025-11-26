टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से ये हैं भारत की सबसे बड़ी हार

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से ये हैं भारत की सबसे बड़ी हार
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में 408 रन से करारी हार मिली। इस शिकस्त के साथ ही मेजबान टीम को 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। यह पहला ऐसा मौका है, जब भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक रन से हार मिली है। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार के बारे में जानते हैं।
#1
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (408 रन, 2025)
गुवाहटी टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे, जिसमें सेनुरन मुथुसामी ने शानदार 109 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा मार्को यानसन ने 93 रन बनाए। जवाब में भारत की पारी 201 रन पर समाप्त हुई। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की और भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया। विशाल स्कोर का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 140 रन पर समाप्त हुई।
#2
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (342 रन, 2004)
भारतीय टीम को 2004 में नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 342 रन से करारी हार मिली थी। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के 398 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमटी थी। वहीं, कंगारू टीम ने दूसरी पारी 329/5 के स्कोर पर घोषित की थी। आखिर में भारत की दूसरी पारी सिर्फ 200 रन पर सिमटी थी। ऑस्ट्रेलिया से डेमियन मार्टिन ने 114 और 97 रन की पारियां खेली थीं।
#3
भारत बनाम पाकिस्तान (341 रन, 2006)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2006 में खेले गए कराची टेस्ट में भारत को 341 रन से हराया था। उस मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में कामरान अकमल के शतक (113) की मदद से 245 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय पारी सभी विकेट खोकर 238 रन ही बना सकी थी। मामूली बढ़त हासिल करने वाली मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 599/7 के स्कोर पर घोषित की। आखिर में भारत की दूसरी पारी 265 पर ढेर हुई थी।
#4
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (337 रन, 2007)
ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में मेलबर्न टेस्ट में भारतीय टीम को 337 रन से हराया था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 343 और 351/7 (पारी घोषित) के स्कोर बनाए थे। वहीं, भारतीय टीम 196 और 161 रन के स्कोर किए थे। उस मैच में भारतीय टीम जीत के लिए मिले 499 रन के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही थी। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन (124 और 47) को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।