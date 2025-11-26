दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट भी जीता, 25 साल बाद भारत में जीती टेस्ट सीरीज 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और पहली पारी में उसने 489 रन बना दिए। सेनुरन मुथुसामी ने शानदार 109 रन की पारी खेली। मार्को यानसन ने 93 रन बनाए। जवाब में भारत की पारी 201 रन पर समाप्त हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित की और भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया। भारत की दूसरी पारी 140 रन पर समाप्त हुई।

बड़ी रन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार पारी की हार को छोड़ दें तो ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले साल 2004 में भारतीय टीम को 342 रन से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने हराया था। साल 2006 में उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 341 रन से हार मिली थी। सूची में चौथे स्थान पर भी ऑस्ट्रेलिया ही है। उसने साल 2007 में भारतीय टीम को मेलबर्न के मैदान पर 337 रन से हराया था।

शतक ऐसी रही मुथुसामी की पारी टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 201 रन के कुल स्कोर पर 5वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मुथुसामी ने बड़े ही संयम के साथ बल्लेबाजी की और काइल वेरेने (45) के सात 7वें विकेट के लिए 88 रनों की अहम साझेदारी निभाई। उसके बाद उन्होंने यानसन के साथ 8वें विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी निभाई। मुथुसामी पारी में 206 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्के लगाकर आउट हुए।

उपलब्धि भारत में 7वें नंबर पर शतक लगाने वाले दूसरे विदेशी बल्लेबाज इस शतक के साथ ही मुथुसामी के नाम खास उपलब्धि भी दर्ज हो गई है। वह भारतीय सरजमीं पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले केवल दूसरे विदेशी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले प्रोटियाज विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने यह कारनामा किया था। उन्होंने साल 2019 में भारत दौरे पर खेले गए विशाखापट्टनम टेस्ट में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 111 रन की शतकीय पारी खेली थी।

बल्लेबाज गुवाहाटी में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने मुथुसामी गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में यह पहला टेस्ट मैच था, जिसके साथ मुथुसामी ने इतिहास रच दिया। वह इस मैदान पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी तरह मुथुसामी के तीनों 50+ स्कोर एशियाई धरती पर ही आए हैं। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन था, जो उन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में बनाया था। उन्होंने चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 68 रनों की पारी भी खेली थी।

धमाकेदार यानसन ने खेली धमाकेदार पारी यानसन ने पहली पारी में 91 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 102.20 की रही। इस खिलाड़ी ने मुथुसामी के साथ मिलकर 106 गेंदों में 97 रन की शानदार साझेदारी निभाई। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बनाया।

जानकारी कुलदीप ने चौथी बार लिया 4 विकेट हॉल कुलदीप ने पहली पारी में 29.1 ओवर गेंदबाजी की और 115 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.90 की रही। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने 17 टेस्ट की 32 पारियों में 76 विकेट लिए हैं।

अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 97 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकला। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 28 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 53 पारियों में 49.23 की औसत के साथ 2,511 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214* रन रहा है।

गेंदबाजी यानसन ने पहली बार लिया भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल यानसन ने भारत की पहली पारी में 19.5 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन के साथ 48 रन देकर 6 विकेट चटकाए। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा और भारत के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल रहा। अपनी शानदार शॉट गेंदों से यानसन ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। टेस्ट करियर में यानसन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम के खिलाफ ही रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं।

दूसरी पारी ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली 94 रन की पारी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 180 गेंदों का सामना किया और 94 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर 160 गेंदों में 101 रन की साझेदारी निभाई। जोरजी के आउट होने के बाद स्टब्स और वियान मूल्डर के बीच 122 गेंदों में 82 रन की साझेदारी हुई। स्टब्स ने कुल 14 टेस्ट खेले हैं और 26 पारियों में 31.262 की औसत से 759 रन बनाए हैं।

जडेजा रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरे किए 50 विकेट रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/138 का रहा है। उनसे पहले अनिल कुंबले (84), जावागल श्रीनाथ (64), हरभजन सिंह (60) और रविचंद्रन अश्विन (57) यह कारनामा कर चुके हैं। जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19.63 की औसत से गेंदबाजी की है। उन्होंने 11 मैच की 19वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की।