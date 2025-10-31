द हंड्रेड में IPL की तरह ही होगी नीलामी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किए बड़े बदलाव 

इंग्लैंड की 100 गेंदों प्रति पारी वाली प्रतियोगिता द हंड्रेड में साल 2026 से बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में अब खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली लागू होगी, जो भारत की प्रसिद्ध लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर होगी। यह फैसला टूर्नामेंट की संचालन समिति ने अपने पुनर्गठन योजना के तहत लिया है। इसके बाद पहली बार टीमों में निजी निवेशकों की आंशिक या पूर्ण भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे प्रतियोगिता का ढांचा और आकर्षक बनेगा।

पैसा खिलाड़ियों की वेतन सीमा इतनी हुई पहली नीलामी मार्च 2026 में होगी।। शीर्ष खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए पुरुष टीमों की वेतन सीमा 12 लाख पाउंड (लगभग 13 करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 20.5 लाख पाउंड (लगभग 23 करोड़ रुपये) कर दी गई है। महिला टीमों की सीमा 8.8 लाख पाउंड (लगभग 10 करोड़ रुपये) तय की गई है। सबसे कम वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ियों का मूल वेतन भी 10,000 पाउंड (11 लाख रुपये) से बढ़ाकर 15,000 पाउंड (17 लाख रुपये) कर दिया गया है।

टूर्नामेंट ECB ने ये बड़े बदलाव भी किए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पुष्टि की है कि टूर्नामेंट में जहां वेतन सीमा लागू होगी। वहीं, प्रत्येक टीम के लिए न्यूनतम खर्च (सैलरी कॉलर) भी तय किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों को बहुवर्षीय अनुबंध देने की व्यवस्था भी होगी। टीम में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की जाएगी (सरकारी मंजूरी के बाद)। प्रत्येक टीम में कुल 16 से 18 खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी। यह कदम टूर्नामेंट को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

साइन सीधे खिलाड़ियों को साइन कर सकती है टीम नए नियमों के तहत टीमों को सीधे खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति होगी, जिसमें 2 विदेशी और 2 इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। यह साइनिंग प्रक्रिया मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक चलेगी। साथ ही द हंड्रेड बोर्ड ने वाइल्डकार्ड प्रणाली को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके तहत जून 2026 में खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के जरिए टी-20 ब्लास्ट से प्रत्येक टीम 2 खिलाड़ियों को चुन सकेगी।