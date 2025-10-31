अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बने (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बने

लेखन भारत शर्मा 05:24 pm Oct 31, 202505:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (68) खेली। वह अपनी पारी में 37 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर आउट हुए। इसके साथ ही उनके नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह अब एक कैलेंडर वर्ष में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।