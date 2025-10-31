टी-20 अंतरराष्ट्रीय: अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (68) खेली। वह अपनी पारी में 37 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर आउट हुए। इसके साथ ही उनके नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह अब एक कैलेंडर वर्ष में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने मोहम्मद रिजवान को पछाड़ा
अभिषेक के अब साल 2025 में 14 मैचों में 43 छक्के हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2021 में कुल 42 छक्के जड़े थे। इस सूची में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (41 छक्के, 2021) तीसरे, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस (37 छक्के, 2021) चौथे और कोलिन मुनरो (35 छक्के, 2018) 5वें नंबर पर हैं।
करियर
कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
अभिषेक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 37.44 की औसत से 936 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 193.38 की रही है। इस सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 6 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।