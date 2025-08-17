दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान

#1 श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन (9) इस विशिष्ट सूची में शीर्ष पर पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन हैं। उन्होंने 1970 और 1979 के बीच 15 बार साउथ जोन का नेतृत्व किया था। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा दलीप ट्रॉफी मैच खेलने के मामले में यह करिश्माई खिलाड़ी हनुमंत सिंह के बराबर है। वेंकटराघवन की कप्तानी में साउथ जोन ने 9 मैच जीते और 5 हार (ड्रॉ-1) झेली। वेंकटराघवन दलीप ट्रॉफी के इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा विकेट (95) लेने वाले गेंदबाज भी हैं।

जानकारी वेंकटराघवन ने लिए हैं 5 पारियों में 5 विकेट हॉल वेंकटराघवन ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 5 पारियों में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनसे ज्यादा 5 विकेट हॉल सिर्फ नरेंद्र हिरवानी (8), भागवत चन्द्रशेखर (7) और एरापल्ली प्रसन्ना (6) ने लिए हैं।

#2 सुनील गावस्कर और कपिल देव (8-8 जीत) इस सूची में 1983 विश्व कप विजेता टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं। कपिल देव और सुनील गावस्कर ने बतौर कप्तान 8 जीत हासिल की थी। कपिल ने साउथ जोन के लिए 11 मैचों (1 हार) में कप्तानी की, जबकि गावस्कर ने वेस्ट जोन के लिए सिर्फ 10 मैचों (2 हार) में कप्तानी की थी। कपिल ने इस टूर्नामेंट में 22.85 की औसत से 34 विकेट लिए थे। गावस्कर ने 61.96 की औसत से 1,859 रन बनाए थे।