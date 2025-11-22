एशेज सीरीज 2025-26: पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और उनकी पहली पारी 172 रन पर समाप्त हो गई। मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट झटके। जवाब में कंगारू टीम ने सिर्फ 132 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रन पर समाप्त हुई। स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट चटकाए। इसके बाद ट्रेविस हेड की शानदार शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई।

विकेट ऐसी रही स्टार्क की गेंदबाजी स्टार्क ने पहली पारी में 12.5 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन के साथ 74 रन खर्च करते हुए 7 विकेट लिए। ये उनके टेस्ट करियर का 17वां 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने एशेज सीरीज के इतिहास में 5वीं बार ये कारनामा किया। इसके बाद दूसरी पारी में स्टार्क ने 12 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 55 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट अपने नाम किए।

गेंदबाजी स्टार्क ने WTC में पूरे किए 200 विकेट स्टार्क ने मैच में अपना नौवां विकेट लेते ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 200 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने। अपने 50वें WTC मैच में उन्होंने 25 की औसत से 201 विकेट लिए हैं, इस दौरान उन्होंने 6 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। 10 बार इस खिलाड़ी ने 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही नाथन लियोन (219) और पैट कमिंस (215) 200 से अधिक WTC विकेट लेने वाले अन्य गेंदबाज हैं।

एशेज स्टार्क ने एशेज सीरीज में पूरे किए 100 विकेट स्टार्क ने अपना तीसरा विकेट लेते ही एशेज में 100 विकेट पूरे कर लिए थे। वह ऐसा करने वाले 21वें और पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 25.86 की औसत से 107 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/58 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इस खिलाड़ी के 56 टेस्ट में 245 विकेट है।

ओवर पहले ओवर में स्टार्क ने चटकाए 25 विकेट स्टार्क ने इंग्लैंड की दोनों पारियों में पहले ओवर में ही जैक क्रॉली को पवेलियन भेजा। क्रिकबज के अनुसार तीसरी पारी में क्रॉली का विकेट टेस्ट क्रिकेट में किसी पारी के पहले ओवर में स्टार्क का 25वां शिकार रहा। अपने डेब्यू के बाद से स्टार्क अब किसी भी गेंदबाज द्वारा पहली ही ओवर में सबसे ज्यादा विकेट (25) लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके बाद जेम्स एंडरसन 19 और केमार रोच 10 विकेट के साथ सूची में शामिल हैं।

हॉल बेन स्टोक्स ने तीसरी बार लिया 5 विकेट हॉल कंगारू टीम की पहली पारी में स्टोक्स ने 6 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 23 रन देकर 5 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.80 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का छठा और एशेज सीरीज के इतिहास में तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 35.66 की औसत से 46 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।

कप्तान कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसी कप्तान द्वारा दर्ज किए गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों में कपिल देव सबसे आगे हैं। उन्होंने साल 1985 में एडिलेड के मैदान 8/106 के आंकड़े दर्ज किए थे। दूसरे स्थान पर गैरी सोबर्स हैं। उन्होंने 1968 में ब्रिस्बेन में 73 रन देकर 6 विकेट लिया था। पर्थ टेस्ट में स्टोक्स ने 5/23 के आंकड़े दर्ज किए हैं और वह इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

पारी हेड ने जड़ा टेस्ट करियर का 10वां शतक हेड ने मैच जीताऊ पारी खेली। उन्होंने 83 गेंदों का सामना किया और 123 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 16 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 148.19 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां और एशेज सीरीज में तीसरा शतक रहा। उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने एशेज सीरीज में 1,000 रन भी पूरे किए।

4 विकेट बोलैंड ने तीसरी बार लिया 4 विकेट हॉल स्कॉट बोलैंड ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 11.4 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन के साथ 33 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 2.80 की रही। बोलैंड के टेस्ट करियर का यह तीसरा 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 15 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 16.96 की औसत से 66 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/7 का रहा है।