ट्रेविस हेड ने कमाल की पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@lavesh_jain10)

एशेज सीरीज: ट्रेविस हेड ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:37 pm Nov 22, 202502:37 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड का शानदार फॉर्म जारी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच में उन्होंने कमाल की शतकी पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और एशेज सीरीज में तीसरा शतक रहा। उनकी बदौलत कंगारू टीम पहले टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।