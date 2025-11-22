एशेज सीरीज: ट्रेविस हेड ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड का शानदार फॉर्म जारी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच में उन्होंने कमाल की शतकी पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और एशेज सीरीज में तीसरा शतक रहा। उनकी बदौलत कंगारू टीम पहले टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही हेड की पारी
हेड दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। उन्होंने पहले सिर्फ 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपनी ताबड़तोड़ पारी जारी रखी। इंग्लैंड द्वारा दिए गए 205 रन के लक्ष्य को इस खिलाड़ी ने एकदम आसान बना दिया। पहले विकेट के लिए जेक वेदराल्ड के साथ हेड ने 69 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी निभाई। वेदराल्ड 23 रन पर आउट हुआ। इसके बाद हेड ने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर पारी संभाली।
रन
एशेज सीरीज में पूरे किए 1,000 रन
हेड ने अपनी इस पारी के दौरान एशेज सीरीज में 1,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में लगभग 43 की औसत से 1,000 से अधिक रन बनाए हैं। 3 शतक के अलावा उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152 रन रहा है। अपने टेस्ट करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (1,163) भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।