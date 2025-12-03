एशेज सीरीज 2025-26: दूसरे टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े

डे-नाइट डे-नाइट टेस्ट में ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा डे-नाइट टेस्ट (14) खेले हैं। इसमें से उन्होंने 13 मैच जीते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ पिछले साल गाबा में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ हार मिली थी। डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इंग्लिश टीम ने 7 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की है और 5 में शिकस्त मिली है। इंग्लैंड ने आखिरी बार फरवरी 2023 में पिंक-बॉल मैच खेला था।

हेड-टू-हेड इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 362 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम को 153 मुकाबलों में जीत मिली है। इंग्लैंड ने 112 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 186 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 100 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है। 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

Advertisement

प्लेइंग इलेवन इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे टेस्ट से पहले कंगारू टीम को बड़ा झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर ट्रेविस हेड सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आ सकते हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड के कंधों पर होगी। संभावित एकादश: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लियोन और ब्रेंडन डॉगेट।

Advertisement

टीम इंग्लैंड ने घोषित कर दी है प्लेइंग इलेवन मार्क वुड प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स के रूप में अन्य तेज गेंदबाज मौजूद हैं। बेन स्टोक्स चौथे तेज गेंदबाज हैं। विल जैक्स को दूसरे टेस्ट में मौका मिला है। इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, और जोफ्रा आर्चर।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें स्मिथ ने पिछले 9 टेस्ट में 52.8 की औसत से 792 रन बनाए हैं। हेड के बल्ले से पिछले 10 मैच में 38.56 की औसत से 694 रन निकले हैं। ब्रूक ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 54.12 की औसत से 920 रन बनाए हैं। डकेट के बल्ले से पिछले 10 मैच में 831 रन निकले हैं। गेंदबाजी में स्टार्क ने पिछले 10 मैच में 43 विकेट चटकाए हैं। स्टोक्स के नाम पिछले 9 मैच में 32 विकेट है।