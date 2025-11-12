टेस्ट क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के इन बल्लेबाजों ने ईडन गार्डन स्टेडियम में लगाए हैं बड़े शतक

टेस्ट क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के इन बल्लेबाजों ने ईडन गार्डन स्टेडियम में लगाए हैं बड़े शतक
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर प्रोटियाज टीम ने अब तक 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 में उन्होंने जीत दर्ज की और 2 में हार झेली है। इस बीच कुछ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने कोलकाता के इस मैदान पर बड़े शतक भी लगाए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं।
#1
डेरिल कलिनन (153 रन, 1996)
डेरिल कलिनन ईडन गार्डन में सर्वोच्च पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हैं। उन्होंने 1996 में कोलकाता टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में 261 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 153 रन बनाए थे। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आए कलिनन ने अपनी शतकीय पारी में 15 चौके और 1 छक्का लगाया था। वह अपनी पहली पारी में अर्धशतक से चूक गए थे और 43 रन बनाकर आउट हुए थे।
#2
एंड्रयू हडसन (146 रन, 1996)
जिस मुकाबले में कलिनन ने 153 रन बनाए थे, उसी मैच में एंड्रयू हडसन के बल्ले से भी शतकीय पारी निकली थी। इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने पहली पारी में 244 गेंदों का सामना करते हुए 24 चौकों की मदद से 146 रन बनाए थे। उनकी यह भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ी पारी साबित हुई थी। वह दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे।
#3
गैरी कस्टर्न (133 रन, 1996)
ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए जिस टेस्ट में कलिनन और हडसन ने शतक लगाए थे, उसी मुकाबले में गैरी कस्टर्न ने भी बल्लेबाजी में कमाल किया था। भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी करते हुए कस्टर्न ने पहली पारी में 102 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 196 गेंदों में 133 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने उस मैच को 329 रन से जीता था और कस्टर्न 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे।
#4
हाशिम अमला (123 रन, 2010)
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने 2010 में ईडन गार्डन टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाए थे। उन्होंने पहली पारी में 114 रन और दूसरी पारी में नाबाद 123 रन बनाए थे। उनके शतकों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने वो मैच पारी और 57 रन से जीता था। मैच में भारत ने अपनी इकलौती पारी 643/6 पर घोषित की थी, जबकि दक्षिण अफ्रिका ने 296 और 290 रन के स्कोर किए थे।