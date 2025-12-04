टेस्ट क्रिकेट: बाएं हाथ के इन तेज गेंदबाजों ने लिए हैं सर्वाधिक विकेट
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज 2025-26 में गाबा टेस्ट के दौरान बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल, वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम को पीछे छोड़ा। इस बीच टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
मिचेल स्टार्क
स्टार्क ने अब तक 102 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 195 पारियों में लगभग 26 की औसत के साथ 415* विकेट लिए हैं। इस बीच में उन्होंने 17 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं। एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/58 का रहा है। स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में चौथे सर्वाधिक विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं। उनसे आगे इस सूची में शेन वॉर्न (708), ग्लेन मैक्ग्रा (563) और नाथन लियोन (562) हैं।
#2
वसीम अकरम
पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम ने 104 मैच की 181 पारियों में 23.62 की औसत से 414 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 20 बार 4 विकेट हॉल और 25 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/119 का रहा था। अपने टेस्ट करियर का आगाज उन्होंने 1985 में किया था। आखिरी बार वह 2002 में ये प्रारूप खेलते हुए नजर आए। दिलचस्प रूप से वह 100 टेस्ट खेलने वाले पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने थे।
#3
चामिंडा वास
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने अपना पहला मुकाबला 1994 में खेला था। आखिरी बार वह 2009 में खेलते हुए नजर आए थे। वास श्रीलंका के लिए 111 मुकाबले खेले और इसकी 194 पारियों में 355 विकेट अपने नाम किए थे। उनकी औसत 29.58 की रही थी। उन्होंने 20 बार 4 विकेट हॉल और 12 बार 5 विकेट हॉल लिए। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/71 का रहा था।
#4
ट्रेंट बोल्ट
ट्रेंट बोल्ट ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत दिसंबर, 2011 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट मैच से की थी। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 78 मैच खेले, जिसकी 149 पारियों में उन्होंने 27.49 की औसत के साथ 317 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 10 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा था।