गाबा टेस्ट: मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, सर्वाधिक विकेट वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है। गाबा में खेले जा रहे एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे टेस्ट मैच में हैरी ब्रूक का विकेट लेते ही वह सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं। इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम को पीछे छोड़ा है। अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 414 विकेट लिए थे।
विकेट
स्टार्क ने 195 पारियों में तोड़ा अकरम का रिकॉर्ड
स्टार्क ने अब तक 102 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 195 पारियों में 415* विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/58 का रहा है। अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 104 मुकाबले खेले थे और इसकी 181 पारियों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 25 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/119 का रहा था।
गेंदबाज
इन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों का भी रहा है शानदार टेस्ट करियर
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चमिंडा वास हैं। उन्होंने 111 टेस्ट की 194 पारियों में 29.58 की औसत से 355 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 12 बार अपने टेस्ट करियर में 5 विकेट हॉल लिए थे। ट्रेंट बोल्ट ने 78 टेस्ट की 149 पारियों में 27.49 की औसत से 317 विकेट अपने नाम किए थे। इस खिलाड़ी ने 10 बार 5 विकेट हॉल लिए थे।
करियर
ऐसा रहा है स्टार्क का टेस्ट करियर
स्टार्क ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक कुल 102 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 195 पारियों में 26 से ज्यादा की औसत से 415 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 17 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/58 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट (110) इंग्लैंड के खिलाफ ही लिए हैं।