शुभमन गिल WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े

शुभमन गिल WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन भारत शर्मा 02:03 pm Oct 11, 202502:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (129*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 177 गेंदों में पूरा किया। इस पारी के साथ ही वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।