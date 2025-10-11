शुभमन गिल WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े

शुभमन गिल WTC इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (129*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 177 गेंदों में पूरा किया। इस पारी के साथ ही वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
गिल ने ऋषभ पंत को पछाड़ा
गिल के अब WTC में 39 मैचों की 71 पारियों में 43.47 की औसत से 2,826 रन हो गए। इसमें 10 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन का रहा है। इस शतक के साथ ही गिल अब रोहित शर्मा (9) को पीछे छोड़कर सबसे अधिक WTC शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रनों के मामले में उन्होंने पंत (2,731) और रोहित (2,716) को पीछे छोड़ दिया है। यह गिल के लिए बड़ी उपलब्धि है।
करियर
कैसा रहा है गिल का टेस्ट करियर?
गिल ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं और इसकी 71 पारियों में 43.47 से अधिक औसत के साथ 2,826 रन बनाने में फल रहे हैं। उनके बल्ले से 10 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन का रहा है। वह अपने टेस्ट करियर में 5 बार बिना खाता खोले भी पवेलियन लौटे हैं।