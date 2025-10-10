टेस्ट क्रिकेट: इन कप्तानों ने अपने शुरुआती 6 या उससे अधिक मैचों में टॉस हारे

#1

बेवन कॉन्गडन (7)

टेस्ट क्रिकेट में अपनी कप्तानी में लगातार सर्वाधिक टेस्ट हारने का अनचाहा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बेवन कॉन्गडन के नाम पर दर्ज है। कॉन्गडन ने 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने टॉस हारा था। उन्होंने लगातार 7 टेस्ट में टॉस गंवाया था, जो कि अब तक भी रिकॉर्ड बना हुआ है। अपने टेस्ट करियर में कॉन्गडन ने 61 मैच खेले थे, जिसमें 3,448 रन बनाए थे।