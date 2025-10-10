टेस्ट क्रिकेट: इन कप्तानों ने अपने शुरुआती 6 या उससे अधिक मैचों में टॉस हारे
क्या है खबर?
टेस्ट क्रिकेट के खेल में टॉस का महत्व ज्यादा होता है। मुकाबले में टॉस जीतकर कप्तान परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला करता है। हालांकि, टॉस जीतना सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है। शुभमन गिल ने अपनी टेस्ट कप्तानी के शुरुआती 6 टेस्ट हारे और आखिरकार 7वें टेस्ट में सिक्का उनके पक्ष में गिरा। इस बीच उन कप्तानों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती 6 या उससे अधिक मैचों में टॉस हारे हैं।
#1
बेवन कॉन्गडन (7)
टेस्ट क्रिकेट में अपनी कप्तानी में लगातार सर्वाधिक टेस्ट हारने का अनचाहा रिकॉर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बेवन कॉन्गडन के नाम पर दर्ज है। कॉन्गडन ने 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने टॉस हारा था। उन्होंने लगातार 7 टेस्ट में टॉस गंवाया था, जो कि अब तक भी रिकॉर्ड बना हुआ है। अपने टेस्ट करियर में कॉन्गडन ने 61 मैच खेले थे, जिसमें 3,448 रन बनाए थे।
#2
टॉम लैथम (6)
टॉम लैथम ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सिडनी टेस्ट में पहली बार कप्तानी की थी, जिसमें टॉस मेजबान कप्तान टिम पेन ने जीता था। लैथम ने कप्तानी करते हुए अपने शुरुआती 6 टेस्ट के टॉस गंवाए थे। कीवी टीम का नेतृत्व करते हुए लैथम की बल्लेबाजी में भी प्रभाव पड़ा है। कप्तानी करते हुए टेस्ट में उनका औसत 30 से भी कम है, जबकि बतौर बल्लेबाज उन्होंने 40.34 की औसत से रन बनाए हैं।
#3
शुभमन गिल (6)
गिल ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में पहली बार भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली थी। उस अहम सीरीज में गिल ने अपने पांचों टॉस हारे। इसके बावजूद भारतीय टीम ने सीरीज को 2-2 से बराबरी पर समाप्त किया था। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भी गिल का भाग्य नहीं बदला और सिक्का कैरेबियाई कप्तान के पक्ष में गिरा। आखिरकार, दिल्ली टेस्ट में गिल ने टॉस जीतकर इस सिलसिले को तोड़ा है।