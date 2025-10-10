भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन  

जानकारी गिल ने पहली बार टेस्ट में जीता टॉस गिल टेस्ट में पहली बार टॉस जीतने में सफल हुए हैं। इंग्लैंड दौरे पर गिल ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी शुरू की और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में उन्होंने पांचों टेस्ट के टॉस हारे थे। इसके बाद पहले टेस्ट (बनाम वेस्टइंडीज) में भी टॉस हारे थे।

हेड-टू-हेड अब तक 101 टेस्ट में आपस में भिड़ी हैं दोनों भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 48 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 14 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।