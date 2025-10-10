भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट के लिए आमने-सामने हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शुभमन गिल की कप्तानी में मेजबान टीम ने पहला अहमदाबाद टेस्ट पारी और 140 रन से जीता था और अब दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। आइए मैच से जुड़ी अहम जानकारी पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज। वेस्टइंडीज की टीम: जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक एथानाजे, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, और जेडन सील्स।
जानकारी
गिल ने पहली बार टेस्ट में जीता टॉस
गिल टेस्ट में पहली बार टॉस जीतने में सफल हुए हैं। इंग्लैंड दौरे पर गिल ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी शुरू की और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में उन्होंने पांचों टेस्ट के टॉस हारे थे। इसके बाद पहले टेस्ट (बनाम वेस्टइंडीज) में भी टॉस हारे थे।
हेड-टू-हेड
अब तक 101 टेस्ट में आपस में भिड़ी हैं दोनों
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 48 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 14 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।
प्रदर्शन
अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों का प्रदर्शन
क्रिकइंफो के अनुसार, अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का दबदबा रहा है। इस मैदान पर भारत ने 35 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 14 में जीत हासिल की है। दूसरी तरफ 6 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 15 मैच ड्रॉ रहे हैं। वेस्टइंडीज ने दिल्ली के इस मैदान पर कुल 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है और 1 में हार (ड्रॉ- 4) का सामना किया है।