टेस्ट क्रिकेट: इन गेंदबाजों ने अपने डेब्यू मैच में किया है हैट्रिक लेने का कारनामा

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली हैट्रिक 1879 में देखने को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज फ्रेडरिक स्पोफोर्थ ने इंग्लैंड के विरुद्ध मेलबर्न के मैदान पर यह ऐतिहासिक कारनामा किया था। खेल के स्वर्णिम इतिहास में अब तक 45 से अधिक हेट्रिक ली जा चुकी हैं। इनमें से चुनिंदा ऐसे गेंदबाज हुए हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 मौरिस एलोम (न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, 1930) इंग्लैंड के मौरिस एलोम टेस्ट डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। दाएं हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने 1930 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पहली पारी में स्टीवी डेम्पस्टर, टॉम लोरी और केन जेम्स को लगातार गेंदों पर आउट किया था। उस पारी में एलोम ने 5 विकेट लिए थे और इंग्लैंड ने वो मैच जीता था। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 5 मैच खेले, जिसमें 18.92 की औसत के साथ 14 विकेट हासिल किए थे।

#2 पीटर पेथरिक (पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, 1976) न्यूजीलैंड के पीटर पेथरिक ने 1976 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अपने पहले ही मैच में हैट्रिक ली थी। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर ने जावेद मियांदाद, वसीम राजा और इंतिखाब आलम के विकेट लेते हुए हैट्रिक पूरी की थी। पाकिस्तान की दूसरी पारी में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। उनकी हैट्रिक के बावजूद पाकिस्तान ने उस मैच को 6 विकेट से जीता था।